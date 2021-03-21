"Тайсон закрився в туалеті": нові подробиці переведення бразильця до дубля "Шахтаря"

З'явилися нові деталі, пов'язані з переведенням бразильського півзахисника Тайсона до дубля "Шахтаря". Раніше ми писали, що таке рішення ухвалили в донецькому клубі після того, як футболіст відмовився розминатися і виходити на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".

Реклама

Читайте також: Після відмови грати за "Шахтар" Тайсон опублікував молитву

"Даріо Срна (директор "Шахтаря" з футболу) розповів мені подробиці. Після того, як Тайсон не хотів виходити на заміну, вже в роздягальні з ним намагалися затіяти бесіду. Виховну або якусь ще. І Даріо мені сказав, що Тайсон закрився в туалеті і не хотів виходити говорити з Каштру і Срною", – розповів директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов в ефірі "Великого футболу"

Контракт 33-річного Тайсона з "Шахтарем" закінчується вже цього літа. "Срна сказав, що жодного нового контракту "Шахтар" Тайсону не пропонував", – додав Денисов.

Нагадаємо, що в неділю, 21 березня, без Тайсона в заявці "Шахтар" програв "Львову" 2:3 і за сім турів до фінішу Прем'єр-ліги вже на сім очок відстає від "Динамо".

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама