Тайсона відправили в дубль "Шахтаря". Срна розповів за що

Бразильця прибрали з основної команди "гірників" за відмову вийти на заміну в матчі з "Ромою"

"Шахтар" перевів до дубля свого бразильського півзахисника Тайсона. Про це заявив директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

"Під час матчу з "Ромою" Тайсон відмовився від розминки і виходу на заміну. Після цього клуб прийняв рішення – відправити його до дубля, тепер він тренується там"

"Це гравець, який багато зробив для "Шахтаря", я особисто з ним багато грав, дружив, але ніхто вище за клуб не може бути. Ми всі – професіонали, повинні виконувати свій контракт, поважати клуб, поважати команду"

"Тайсон цього не зробив, і ми прийняли таке рішення", – заявив Даріо Срна в коментарі "Футбол NEWS"

Реклама

Тайсон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Каштру і Срна / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Реклама

Нагадаємо, на тижні "Шахтар" програв і домашній матч "Ромі" 1:2 в 1/8 фіналу Ліги Європи, після чого покинув єврокубки.

У чемпіонаті України "гірники" посідають друге місце, відстаючи за вісім турів до фінішу на чотири очки від "Динамо".

Що стосується Тайсона, то в січні йому виповнилося 33 роки. Влітку у нього спливає контракт із "Шахтарем".

Дивіться, як "Шахтар" програв у Лізі Європи "Ромі"

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама