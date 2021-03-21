"Тайсон закрылся в туалете": новые подробности ссылки бразильца в дубль "Шахтера"

Появились новые детали, связанные с переводом бразильского полузащитника Тайсон в дубль "Шахтера". Ранее мы писали, что такое решение приняли в донецком клубе после того, как футболист отказался разминаться и выходить на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".

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"Дарио Срна (директор "Шахтера" по футболу) рассказал мне подробности. После того, как Тайсон не хотел выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу. Воспитательную или какую-то еще. И Дарио мне сказал, что Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить говорить с Каштру и Срной", – рассказал директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в эфире "Великого футбола"

Контракт 33-летнего Тайсона с "Шахтером" истекает нынешним летом. "Срна сказал, что никакого нового контракта "Шахтер" Тайсону не предлагал", – добавил Денисов.

Напомним, что в воскресенье, 21 марта, без Тайсона в заявке "Шахтер" проиграл "Львову" 2:3 и за семь туров до финиша Премьер-лиги уже на семь очков отстает от "Динамо".

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