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Після відмови грати за "Шахтар" Тайсон вдарився в релігію

21 березня, 09:10

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Бразильський футболіст хоче повернутися грати на батьківщину

У неприємній ситуації опинився 33-річний атакуючий півзахисник "Шахтар" Тайсон. Як стало вчора відомо, Тайсона заслали в дубль "Шахтаря", Срна розповів за що. На покарання бразилець відреагував у своєрідний спосіб.

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На своїй сторінці в Instagram хавбек опублікував молитву, в якій попросив Бога забрати його занепокоєння, навчити бути сильним і подякував йому за все.

В четвер "Шахтар" програв домашній матч "Ромі" 1:2 в 1/8 фіналу Ліги Європи і покинув турнір.

Також вчора асистент директора по футболу "Шахтаря" Карло Ніколіні в інтерв'ю італійському журналістові Ніколо Скірі повідомив, що Тайсон відмовився приймати пропозиції "гірників", оскільки хоче повернутися до Бразилії. Контракт із клубом у нього закінчується цього літа. Виступає він за донецьку команду з 2013 року, до цього грав за харківський "Металіст".

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В чемпіонаті України "гірники" посідають друге місце, відстаючи за вісім турів до фінішу на чотири очки від "Динамо". Сьогодні "оранжево-чорні" зіграють зі "Львовом" у Харкові, а кияни приймуть "Рух" на "Олімпійському".

Дивіться момент Тайсона в матчі "Шахтар" – "Зоря":

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