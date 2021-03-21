Сенсація сезону в УПЛ! "Шахтар" програв "Львову", майже втративши шанси на чемпіонство

Криза "Шахтаря" посилюється. Після вильоту з Ліги Європи "гірники" в неділю, 21 березня, вперше в нинішньому чемпіонаті України пропустили три м'ячі за одну гру. Наслідком стала сенсаційна харківська поразка "Шахтаря" від одного з аутсайдерів УПЛ "Львова" 2:3.
Відзначимо, що проти "Львова" "Шахтар" грав без Тайсона, напередодні відправленого в дубль за відмову від розминки і виходу на заміну в матчі з "Ромою".
"Львів" відкрив рахунок у Харкові на 24-й хвилині. Після помилки оборони "Шахтаря" м'яч у порожні ворота "гірників" забив Альваро.
На 31-й хвилині "Шахтар" зробив рахунок 1:1. Шикарний удар з кута штрафного майданчика в дальній кут воріт "Львова" вдався Соломону.
На 48-й хвилині "Львів" знову вийшов уперед. Трубіна засмутив Нич.
І знову на виручку "Шахтарю" прийшов Соломон. На 56-й хвилині він зробив рахунок 2:2, цього разу невідпорно пробивши низом у ближній кут.
Однак на 73-й хвилині "Львів" забив третій м'яч у ворота "Шахтаря". Трубін збив Шину, сам постраждалий реалізував пенальті. І "гірники" вже не відігралися. З таким рахунком матч і завершився – сенсаційні 3:2 на користь львів'ян.
У паралельному матчі "Динамо" в Києві обіграло "Рух" 3:0 і відірвалося вже на сім очок від "Шахтаря". "Золото" УПЛ дедалі ближче до команди Мірчі Луческу, наздогнати яку "гірникам" буде тепер ну вкрай важко.
До кінця чемпіонату України залишається сім турів. У наступному, 4 квітня, "Шахтар" зіграє на виїзді з "Ворсклою", на "Динамо" чекає гостьовий поєдинок з "Олександрією".
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