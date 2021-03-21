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Сенсація сезону в УПЛ! "Шахтар" програв "Львову", майже втративши шанси на чемпіонство

21 березня, 18:56

Олег Люлька Олег Люлька

"Гірники" в Харкові поступилися аутсайдеру УПЛ, вперше в нинішньому чемпіонаті пропустивши три м'ячі за гру

Криза "Шахтаря" посилюється. Після вильоту з Ліги Європи "гірники" в неділю, 21 березня, вперше в нинішньому чемпіонаті України пропустили три м'ячі за одну гру. Наслідком стала сенсаційна харківська поразка "Шахтаря" від одного з аутсайдерів УПЛ "Львова" 2:3.

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Відзначимо, що проти "Львова" "Шахтар" грав без Тайсона, напередодні відправленого в дубль за відмову від розминки і виходу на заміну в матчі з "Ромою".

"Львів" відкрив рахунок у Харкові на 24-й хвилині. Після помилки оборони "Шахтаря" м'яч у порожні ворота "гірників" забив Альваро.

На 31-й хвилині "Шахтар" зробив рахунок 1:1. Шикарний удар з кута штрафного майданчика в дальній кут воріт "Львова" вдався Соломону.

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На 48-й хвилині "Львів" знову вийшов уперед. Трубіна засмутив Нич.

І знову на виручку "Шахтарю" прийшов Соломон. На 56-й хвилині він зробив рахунок 2:2, цього разу невідпорно пробивши низом у ближній кут.

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Однак на 73-й хвилині "Львів" забив третій м'яч у ворота "Шахтаря". Трубін збив Шину, сам постраждалий реалізував пенальті. І "гірники" вже не відігралися. З таким рахунком матч і завершився – сенсаційні 3:2 на користь львів'ян.

"Львів" vs "Шахтар"

"Львів" vs "Шахтар" / Фото: официальный сайт УПЛ

У паралельному матчі "Динамо" в Києві обіграло "Рух" 3:0 і відірвалося вже на сім очок від "Шахтаря". "Золото" УПЛ дедалі ближче до команди Мірчі Луческу, наздогнати яку "гірникам" буде тепер ну вкрай важко.

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До кінця чемпіонату України залишається сім турів. У наступному, 4 квітня, "Шахтар" зіграє на виїзді з "Ворсклою", на "Динамо" чекає гостьовий поєдинок з "Олександрією".

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забиті 25
Пропущені 30
Різниця -5
Результати останніх матчів: В В Н Н В
9
ІнгулецьІнгулецьІнг
19
3
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6
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19
Забиті 17
Пропущені 24
Різниця -7
Результати останніх матчів: В В Н П Н
10
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
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17
28
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18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
17
4
3
10
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39
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15
Забиті 14
Пропущені 39
Різниця -25
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3
5
10
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33
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14
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Пропущені 33
Різниця -21
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РухРухРух
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2
7
9
15
34
-19
13
Забиті 15
Пропущені 34
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Джерело: Сегодня|Спорт

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