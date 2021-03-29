Бразилець "Шахтаря" Алан Патрік – про тренерів, музику й щастя

Бразильські футболісти вже багато років займають важливе місце в командних побудовах "Шахтаря". Один із них, хавбек Алан Патрік, розповів про своє життя.

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Виділимо деякі моменти з розмови 29-річного гравця з журналісткою.

Про тренерів "Шахтаря":

"Фонсека – не такий, як Луческу, в тактичному плані. Я дуже багато чому навчився у Паулу. Луїш Каштру хоче бачити, як наша команда демонструє атакуючий футбол. У повсякденному житті він любить спілкуватися з гравцями, відкритий і часто жартує. У Фонсеки теж таке було, але він – більш серйозний. По стилю гри Луїш трохи відрізняється тактично, але мета одна – грати вперед і в красивий футбол".

Про музику в своєму житті:

"Музика допомагає переключитися з футболу. Люблю прокинутися і відразу включити музику. Вона змушує радіти. З самого раннього віку постійно слухали музику з батьком. Мені було дуже цікаво навчитися грати на якомусь музичному інструменті, тому ця любов живе в мені донині. Якби у футболі нічого не вийшло, то музика була б для мене одним з варіантів кар'єри".

Про кумира:

"Коли мені було 12-13 років, Роналдіньйо грав у "Барселоні" на найвищому рівні. Я зупинявся і кидав будь-які справи, щоб подивитися його гру. Коли був дитиною, то мріяв робити такі ж фінти. Йому вдавалося передавати радість гри в футбол, і мене це дуже приваблювало".

Днями зворушливий лист від мами фаната зачитали футболістам "Шахтаря".

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