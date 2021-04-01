Українська ведуча підняла на вуха Італію: білява красуня стала героїнею 1 квітня

Ольга Каленчук викликала фурор під час попереднього візиту до Риму

1 квітня – час найнеймовірніших новин, коли не знаєш, у що вірити. І саме сьогодні телеведуча Шахтаря Ольга Каленчук, яка затьмарила головну красуню італійського телебачення Ділетту Леотту в кулуарах матчу 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою на "Стадіо Олімпіко", повідомила про свій переїзд до Риму.

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В Stories на своїй сторінці в Instagram Каленчук опублікувала фото, яке таємниче підписала: "Всім до побачення, велике спасибі вам за все. Побачимося в Римі".

Масла у вогонь підлив Twitter "гірників". "Як вам ця ідея, Рома і Лаціо?", – відмітив Шахтар римські клуби і супроводив твіт посиланням на Instagram Каленчук.

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В Італії цю новину сприйняли за чисту монету, вже передчуваючи переїзд української красуні на Апенніни. Судячи з усього, не підозрюючи про можливість першоквітневого жарту.

Відзначимо, що Ольга є сестрою українського півзахисника Максима Каленчука, який на цей момент виступає в білоруському Вітебську.

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