Жінка-натхнення! Українську красуню-бігунку порівняли з рожевою пантерою

Українська легкоатлетка Анна Рижикова надихає своїх фанатів ставати кращими. Чемпіонка Європейських ігор в команді та естафеті виклала фото з тренування і нарвалася на масу компліментів стосовно своєї відмінної форми. Раніше секс-символ легкої атлетики у спокусливій позі зізналася у коханні.
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"Необхідно просто вірити в себе і в усе, що ви робите! Знайте, що всередині нас є щось більше, ніж будь-яка перешкода! Ми подолаємо всі обставини заради своєї мети. Але важливий кожен день, тому необхідно витягати з нього максимум користі!" – написала Анна в Instagram
"Діамант", "Ах, яка жінка! Натхнення для тренувань", "Найшвидша рожева пантера", – писали Рижиковій фоловери.
Раніше ми писали, що "неймовірна" Левченко зводить з розуму однієї посмішкою, а у повний зріст вбиває наповал.
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