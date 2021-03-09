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Українська бігунка отримала громадянство Італії: "Всі збори проводила за свої гроші"

9 березня, 22:34

Олена Павлова Олена Павлова

Софія Яремчук вже виграла міжнародний турнір за нову країну

6 березня на міжнародних змаганнях в Римі 26-річна уродженка Львівщини Софія Яремчук виграла 10-кілометровий забіг серед жінок. Після чого італійські журналісти повідомили, що спортсменка тепер виступає за їхню країну. Раніше чемпіонки-красуні підняли Україну до ТОП-6 чемпіонату Європи з легкої атлетики.

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Софія Яремчук/Фото FIDAL Lazio

Софія Яремчук/Фото FIDAL Lazio / Фото: НОК України

Пізніше сама Софія підтвердила представникам відділення НОК України у Львівській області, що отримала італійське громадянство:

"Ще до чемпіонату світу-2020 у Гдині я мріяла пробігти марафон за нормативом і потрапити до національної команди України. Але в кінці січня мені довелося зробити вибір. Це був непростий крок для мене і дуже обдуманий. Хочу зазначити, що я вже багато років тренуюся в Італії, тут живе моя мама. Я отримала італійське громадянство"


Фото FIDAL Lazio

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Також Яремчук розповіла, що у збірній України з початку 2021 їй запропонували півставки, але вона відмовилася через зміну громадянства:

"Ніякої підтримки від області за всі роки спортивної кар'єри у мене не було. Всі тренувальні збори за кордоном і підготовку до чемпіонату світу з напівмарафону я проводила за власні кошти і завдяки допомозі мого клубу Acsi Italia Atletica і мого тренера Фабіо Мартеллі. А у зв'язку з пандемією я залишилася не в кращому становищі – бо все комерційні змагання були скасовані"

Раніше українка Магучіх виграла "золото" чемпіонату Європи.

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