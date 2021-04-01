Женщина-вдохновение! Украинскую красотку-бегунью сравнили с розовой пантерой

Анна Рыжикова рассказала, почему надо верить в себя и показала подтянутую фигуру

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова вдохновляет своих фанатов становиться лучше. Чемпионка Европейских игр в команде и эстафете выложила фото с тренировки и нарвалась на массу комплиментов по поводу своей отличной формы. Ранее секс-символ легкой атлетики в соблазнительной позе призналась в любви.

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"Необходимо просто верить в себя и во все, что вы делаете! Знайте, что внутри нас есть нечто большее, чем любая преграда! Мы преодолеем все обстоятельства ради своей цели. Но важен каждый день, поэтому необходимо извлекать из него максимум пользы!" – написала Анна в Instagram

"Бриллиант", "Ах, какая женщина! Вдохновение для тренировок", "Самая быстрая розовая пантера", – писали Рыжиковой фоловеры.

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Ранее мы писали, что "невероятная" Левченко сводит с ума одной улыбкой, а в полный рост убивает наповал.

Видео: Сегодня

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