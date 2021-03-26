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"Неймовірна" Левченко зводить з розуму однієї посмішкою, а на весь зріст вбиває наповал

26 березня, 15:46

Олена Павлова , Андрій Трофімов

Легкоатлетка просто світилася, отримавши нову пару взуття

Титулована українська стрибунка у висоту Юлія Левченко повернулася з теплого Єгипту і вже розпочала пробіжки вулицями Києва. І як будь-яка дівчина дуже раділа новій парі взуття.

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Тільки шанувальники Юлії дивилися не стільки на її кросівки, скільки на сяючу посмішку української красуні. "Не можна бути такою неймовірною", "Така красива і свіжа", "Настільки красива... Досить побачити тебе, щоб осяяти мій день", "Неймовірна посмішка", – засипали компліментами Левченко.

Юлія Левченко
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Юлія Левченко / Фото: Instagram

Раніше Левченко поділилася знімком у чалмі з Хургади. Її шанувальники захопилися: "Вау! Яка красуня!", але додали: "От би ще ніжки показала".

Юлія Левченко

Юлія Левченко / Фото: Instagram

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Нагадаємо, на нещодавньому чемпіонаті Європи в Польщі 23-річна уродженка Донецької області Юлія Левченко посіла четверте місце. Більш високий результат показати їй завадила травма спини, яка періодично про себе нагадувала. Влітку срібна призерка чемпіонату світу-2017 збирається виступити на Олімпійських іграх в Токіо.

Дивіться, який сніданок у Юлії Левченко

Сніданок Юлії Левченко Відео: Instagram

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легка атлетика посмішка Стрибки у висоту Юлія Левченко
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