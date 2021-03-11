"Рома" – "Шахтар": відео огляд матчу Ліги Європи

У Римі пройшов перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. "Рома" приймала "Шахтар". Римлян тренує колишній наставник "гірників" Паулу Фонсека, а в групі атаки грав Генріх Мхітарян, який багато забивав за донецький клуб. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Рома" – "Шахтар". А тут – відео голів і небезпечних моментів зустрічі.
Дивіться також стрім матчу "Рома" – "Шахтар"
"РОМА" – "ШАХТАР" – 3:0
23 хвилина. 1:0. Пеллегріні втік від захисників і Трубіна і вразив порожні ворота
27 хвилина. Шикарний момент Мораеса
30 хвилина. Трубін помилився і віддав м'яч Мхітаряну, який не влучив у порожні ворота
Огляд першого тайму
47 хвилина. Небезпечний удар Тете
73 хвилина. 2:0. Ель-Шаараві подвоює перевагу "Роми"
77 хвилина. 3:0. Манчіні забиває третій м'яч римлян
Огляд другого тайму
Матч-відповідь через тиждень пройде в Києві на НСК "Олімпійський".
Нагадаємо, що сьогодні в Лізі Європи київське "Динамо" поступилося "Вільярреалу" .
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