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"Рома" – "Шахтар": відео огляд матчу Ліги Європи

11 березня, 23:55

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команди зустрілися в 1/8 фіналу

У Римі пройшов перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. "Рома" приймала "Шахтар". Римлян тренує колишній наставник "гірників" Паулу Фонсека, а в групі атаки грав Генріх Мхітарян, який багато забивав за донецький клуб. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Рома" – "Шахтар". А тут – відео голів і небезпечних моментів зустрічі.

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Дивіться також стрім матчу "Рома" – "Шахтар"

"РОМА" – "ШАХТАР" – 3:0

23 хвилина. 1:0. Пеллегріні втік від захисників і Трубіна і вразив порожні ворота

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27 хвилина. Шикарний момент Мораеса

30 хвилина. Трубін помилився і віддав м'яч Мхітаряну, який не влучив у порожні ворота

Огляд першого тайму

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47 хвилина. Небезпечний удар Тете

73 хвилина. 2:0. Ель-Шаараві подвоює перевагу "Роми"

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77 хвилина. 3:0. Манчіні забиває третій м'яч римлян

Огляд другого тайму

Матч-відповідь через тиждень пройде в Києві на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що сьогодні в Лізі Європи київське "Динамо" поступилося "Вільярреалу" .

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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