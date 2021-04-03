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Нет проблем! Тайсон в селе забил первый гол за новую команду

3 апреля, 16:25

Олег Люлька Олег Люлька

Скандальный бразилец принес победу дублю "горняков" над полтавчанами в Счастливом

Полузащитник Шахтера Тайсон забил мяч в дебютном матче за молодежную команду "горняков" U-21, куда его сослали 20 марта.

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Напомним, Тайсона отправили в дубль за то, что он отказался разминаться и выходить на замену в поединке Лиги Европы с Ромой.

В сегодняшней игре молодежного чемпионата Украины Шахтер U-21 – Ворскла U-21 Тайсон забил победный для своей команды мяч, сделав счет 2:1. Это случилось на 58-й минуте, когда 33-летний бразилец в касание пробил с линии штрафной площадки.

Видео гола Тайсона

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Эта игра проходила в селе Счастливое Бориспольского района под Киевом на стадионе "Княжа Арена".

После матча Тайсон сделал запись в Instagram: "No problem! Net problem!"

Тайсон в дубле Шахтера

Тайсон в дубле Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее были опубликованы пикантные подробности ссылки бразильца в дубль Шахтера. По словам Дарио Срны, Тайсон закрылся в туалете, отказываясь выходить и говорить с Луишем Каштру.

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