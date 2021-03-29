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Бразилец "Шахтера" Алан Патрик – о тренерах, музыке и счастье

29 марта, 12:25

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Полузащитник дал большое интервью клубному каналу

Бразильские футболисты уже многие годы занимают важное место в командном построении "Шахтера". Один из них, хавбек Алан Патрик, рассказал о своей жизни.

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Выделим некоторые моменты из разговора 29-летнего игрока с журналисткой.

  • О тренерах "Шахтера":

"Фонсека – не такой, как Луческу, в тактическом плане. Я очень многому научился у Паулу. Луиш Каштру хочет видеть, как наша команда демонстрирует атакующий футбол. В повседневной жизни он любит общаться с игроками, открыт и часто шутит. У Фонсеки тоже такое было, но он – более серьезный. По стилю игры Луиш немного отличается тактически, но цель одна – играть вперед и в красивый футбол".

  • О музыке в своей жизни:

"Музыка помогает переключиться с футбола. Люблю проснуться и сразу включить музыку. Она заставляет радоваться. С самого раннего возраста постоянно слушали музыку с отцом. Мне было очень интересно научиться играть на каком-то музыкальном инструменте, поэтому эта любовь живет во мне по сей день. Если бы в футболе ничего не получилось, то музыка была бы для меня одним из вариантов карьеры".

  • О кумире:

"Когда мне было 12-13 лет, Роналдиньо играл в "Барселоне" на высочайшем уровне. Я останавливался и бросал любые дела, чтобы посмотреть его игру. Когда был ребенком, то мечтал делать такие же финты. Ему удавалось передавать радость игры в футбол, и меня это очень завлекало".

На днях трогательное письмо от мамы фаната зачитали футболистам "Шахтера".

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Смотрите, как Алан Патрик забивал в ворота "Маккаби" в Лиге Европы:

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