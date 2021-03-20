Тайсона сослали в дубль "Шахтера". Срна рассказал за что

Бразильца убрали из основной команды "горняков" за отказ выйти на замену в матче с "Ромой"

"Шахтер" перевел в дубль своего бразильского полузащитника Тайсона. Об этом заявил директор по футболу донецкого клуба Дарио Срна.

"Во время матча с "Ромой" Тайсон отказался от разминки и выхода на замену. После этого клуб принял решение – отправил его в дубль, теперь он тренируется там"

"Это игрок, который много сделал для "Шахтера", я лично с ним много играл, дружил, но на сегодняшний день никто выше клуба не может быть. Мы все – профессионалы, должны выполнять свой контракт, уважать клуб, уважать команду"

"Тайсон этого не сделал, и мы приняли такое решение", – заявил Дарио Срна в комментарии "Футбол NEWS"

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Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Каштру и Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, на неделе "Шахтер" проиграл и домашний матч "Роме" 1:2 в 1/8 финала Лиги Европы, после чего покинул еврокубки.

В чемпионате Украины "горняки" занимают второе место, отставая за восемь туров до финиша на четыре очка от "Динамо".

Что касается Тайсона, то в январе ему исполнилось 33 года. Летом у него истекает контракт с "Шахтером".

Смотрите, как "Шахтер" проиграл в Лиге Европы "Роме"

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