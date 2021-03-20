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"Это безумие! За Трубина итальянцы предлагали 5 млн": сколько стоит вратарь "Шахтера"

20 марта, 22:29

Елена Павлова Елена Павлова

Карло Николини озвучил стоимость талантливого голкипера

Итальянец Карло Николини, который работает в "Шахтере" ассистентом директора по футболу Дарио Срны, поделился мнением о перспективных игроках донецкого клуба. Ранее мы писали, что вратарь "Шахтера" в списке главных талантов мирового футбола.

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"Телефон разрывается по многим молодым талантам. Но когда ты слышишь, что предлагают, то понимаешь, почему итальянский футбол так далеко впереди. По Трубину обращались итальянские команды из середины турнирной таблицы и предлагали 4-5 миллионов – это безумие. Если бы молодой итальянец делал то же, что и он, то стоил бы 25 млн", – цитирует Николини Nicolo Schira

Анатолий Трубин

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Итальянец привел пример Демирала: "Мы нашли его для Турции в Серии Б, и Мирча Луческу раскритиковал турецкие клубы, что дали ему уйти. Он стоил миллион, тысяча итальянских клубов позвонили мне, мы дали отличные рекомендации, но предложение сделал только "Сассуоло", заплатил за него очень мало, а затем продал в следующем году за 15 млн в "Ювентус".

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Ранее мы писали, что лучший молодой футболист играет в "Динамо", но фаны голосовали за вратаря "Шахтера".

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