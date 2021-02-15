Українська
$ 27,84
33,68

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Лучший молодой игрок Украины играет в "Динамо", но фаны голосовали за вратаря "Шахтера"

15 февраля, 21:05

Елена Павлова Елена Павлова

Илья Забарный дебютировал за основу киевлян только в сентябре 2020 года

Сегодня, 15 февраля, проходит церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020". И уже стало известно имя лучшего молодого игрока минувшего года. Ранее двое украинских футболистов вошли в ТОП-50 молодых талантов Европы.

Реклама

Победу в молодежной номинации одержал защитник киевского "Динамо" Илья Забарный. Конкуренцию 18-летнему игроку сборной Украины составили вратарь донецкого "Шахтера" и герой группового этапа Лиги чемпионов 19-летний Анатолий Трубин и еще один подопечный Мирчи Луческу – 21-летний защитник Виталий Миколенко.

Тем временем голкипер "горняков" Трубин победил в альтернативном голосовании среди болельщиков, которое проводилось на сайте УАФ.

Читайте также: Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"

В тренде
Умер самый сильный человек планеты из Украины
Реклама

Напомним, что Забарный дебютировал за "основу" Динамо в сентябре 2020 года года и с тех пор провел за команду 18 матчей во всех турнирах.

Ранее мы писали, что Цыганков стал самым дорогим украинским футболистом, Трубин ворвался в ТОП-10.

Смотрите, как Забарный играл в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

награждение Динамо Киев Шахтер Донецк Виталий Миколенко лучший футболист Анатолий Трубин Илья Забарный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с ВаноФутбол
Проклятая роспись! Жена футболиста
Проклятая роспись! Жена футболиста "Зари" упала на выходе из ЗАГСа, игроку выбили зубФутбол
С кем выпивал Селезнев: полный список
С кем выпивал Селезнев: полный списокФутбол
"На ночь глядя": Даша Савина поделилась едва не забытой красотойФутбол
"Колос" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины в День ВалентинаЧУ по футболу
"Кабанейро!" С таким животом Алиеву точно не воссоединиться с МилевскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять