Лучший молодой игрок Украины играет в "Динамо", но фаны голосовали за вратаря "Шахтера"

Илья Забарный дебютировал за основу киевлян только в сентябре 2020 года

Сегодня, 15 февраля, проходит церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2020". И уже стало известно имя лучшего молодого игрока минувшего года. Ранее двое украинских футболистов вошли в ТОП-50 молодых талантов Европы.

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Победу в молодежной номинации одержал защитник киевского "Динамо" Илья Забарный. Конкуренцию 18-летнему игроку сборной Украины составили вратарь донецкого "Шахтера" и герой группового этапа Лиги чемпионов 19-летний Анатолий Трубин и еще один подопечный Мирчи Луческу – 21-летний защитник Виталий Миколенко.

Тем временем голкипер "горняков" Трубин победил в альтернативном голосовании среди болельщиков, которое проводилось на сайте УАФ.

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Напомним, что Забарный дебютировал за "основу" Динамо в сентябре 2020 года года и с тех пор провел за команду 18 матчей во всех турнирах.

Ранее мы писали, что Цыганков стал самым дорогим украинским футболистом, Трубин ворвался в ТОП-10.

Смотрите, как Забарный играл в Лиге чемпионов

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