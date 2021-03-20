"Це безумство! За Трубіна італійці пропонували 5 млн": скільки коштує воротар "Шахтаря"

Італієць Карло Ніколіні, який працює в "Шахтарі" асистентом директора по футболу Даріо Срни, поділився думкою про перспективних гравців донецького клубу. Раніше ми писали, що воротар "Шахтаря" в списку головних талантів світового футболу.

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"Телефон розривається по багатьом молодим талантам. Але коли ти чуєш, що пропонують, то розумієш, чому італійський футбол так далеко попереду. Через Трубіна зверталися італійські команди з середини турнірної таблиці і пропонували 4-5 мільйонів – це безумство. Якби молодий італієць робив те ж, що і він, то коштував би 25 млн", – цитує Ніколіні Nicolo Schira

Анатолій Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Італієць навів приклад Демірала: "Ми знайшли його для Туреччини в Серії Б, і Мірча Луческу розкритикував турецькі клуби, що дали йому піти. Він коштував мільйон, тисяча італійських клубів подзвонила мені, ми дали відмінні рекомендації, але пропозицію зробив тільки "Сассуоло", заплатив за нього дуже мало, а потім продав в наступному році за 15 млн в "Ювентус".

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Раніше ми писали, що кращий молодий футболіст грає в "Динамо", але фани голосували за воротаря "Шахтаря".

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