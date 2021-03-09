Воротар "Шахтаря" – в списку головних талантів світового футболу

Трубін входить в десятку кращих гравців свого віку

Воротар донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін увійшов в рейтинг головних талантів світового футболу серед гравців, народжених в 2001 році. 19-річний воротар зайняв 8-е місце в рейтингу, а очолює список талант лондонського "Арсеналу" Бакайе Сака. Рейтинг склала CIES Football Observatory .

Реклама

Читайте також: Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"

У поточному сезоні Трубін повністю витіснив з основного складу "Шахтаря" досвідченого Андрія Пятова. Він встиг провести вже 19 матчів у всіх турнірах, в тому числі – п'ять зустрічей на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Успішні виступи дозволили Трубіну увірватися в ТОП-10 найдорожчих українських футболістів. Transfermarkt.com оцінює воротаря в 7 млн євро. При цьому, з вересня 2020 року він подорожчав на 6,2 млн євро!

Реклама

Дивіться, як Трубін рятує ворота:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама