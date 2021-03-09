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Вратарь "Шахтера" – в списке главных талантов мирового футбола

9 марта, 17:14

Александр Трикиша Александр Трикиша

Трубин входит в десятку лучших игроков своего возраста

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин вошел в рейтинг главных талантов мирового футбола среди игроков, рожденных в 2001 году. 19-летний вратарь занял 8-е место в рейтинге, а возглавляет список талант лондонского Арсенала Бакайо Сака. Рейтинг составила CIES Football Observatory.

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В текущем сезоне Трубин полностью вытеснил из основного состава "Шахтера" опытного Андрея Пятова. Он успел провести уже 19 матчей во всех турнирах, в том числе – пять встреч на групповом этапе Лиги чемпионов.

Успешные выступления позволили Трубину ворваться в ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов. Transfermarkt.com оценивает вратаря в 7 млн евро. При этом, с сентября 2020 года он подорожал на 6,2 млн евро!

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Смотрите, как Трубин спасает ворота:

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футболист вратарь Шахтер Донецк Анатолий Трубин

Источник: Сегодня|Спорт

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