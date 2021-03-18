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"Шахтер" – "Рома": видео гола и обзор матча 1/8 финала Лиги Европы

18 марта, 21:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" и итальянская "Рома" встречались в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Мы проводили онлайн матча "Шахтер" – "Рома" с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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После поражения в первом матче со счетом 0:3 "горнякам" необходимо было забивать как минимум три мяча и при этом не пропускать. Тем не менее, в первом тайме открыть счет не удалось никому, хотя донецкий клуб и владел инициативой.

А вот второй тайм начался с быстрого мяча "Ромы" – его автором стал Борха Майораль.

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В середине второго тайма Жуниор Мораес сравнял счет, однако все тот же Майораль снова выел римлян вперед.

В тренде
Стрим матча "Шахтер" – "Рома". Обсуждаем матч вместе

Стартовые составы:

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик, Майкон, Тете, Маркос Антонио, Соломон, Мораес.

"Рома": Лопес, Спинаццола, Кумбула, Рожер, Карсдорп, Вильяр, Кристанте, Педро, Диавара, Карлес Перес, Майораль.

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Стрим матча "Шахтер" – "Рома":

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы видео голов Шахтер Донецк Рома Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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