Шотландия поддалась, но Украина не догнала! Новая таблица коэффициентов УЕФА

После ответных матчей 1/8 Лиги Европы все украинские команды вылетели из футбольных еврокубков. "Динамо" второй раз подряд проиграло "Вильярреалу" 0:2, а "Шахтер" упустил ничью в Киеве с "Ромой" 1:2. Два поражения не принесли стране очки в таблицу коэффициентов УЕФА и не позволили догнать Шотландию в борьбе за 11 место.

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"Вильярреал" – "Динамо" / Фото: Reuters

Шотландия, у которой оставался только "Рейнджерс", имела над Украиной преимущество в 0,275 балла. Но команда из Глазго в меньшинстве проиграла "Славии" 0:2 и тоже покинула Лигу Европы. Нашим клубом было достаточно добыть одну победу и поднять страну на 11 место, но не получилось. И Украина осталось без прямой путевки в группу Лиги чемпионов.

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Напомним, что 11-я позиция в таблице коэффициентов УЕФА позволяет делегировать пять клубов в еврокубки летом 2022-го. Две команды – в Лиге чемпионов (одна – во 2-м квалификационном, одна – в плей-офф раунде), одна – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и две – в Лиге конференций (одна – во 2-м квалификационном, одна – в 3-м).

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А чемпион 11-й страны попадет в группу ЛЧ напрямую, если победитель Лиги чемпионов также завоюет путевку через свой чемпионат. 12-я и 13-я ассоциации уже не могут позволить себе таковой роскоши – чемпион будет играть в квалификации при любом раскладе. А обладатель Кубка страны №13 начнет квалификацию Лиги Европы на раунд ранее, чем представители государств с 7-го места по 12-е.

Смотрите все результаты ответных матчей 1/8 Лиги Европы.

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