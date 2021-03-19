Шотландія піддалася, але Україна не наздогнала! Нова таблиця коефіцієнтів УЄФА

Після матчів-відповідей 1/8 Ліги Європи всі українські команди вилетіли з футбольних єврокубків. "Динамо" вдруге поспіль програло "Вільярреалу" 0:2, а "Шахтар" втратив нічию в Києві з "Ромою" 1:2. Дві поразки не принесли країні очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА і не дозволили наздогнати Шотландію в боротьбі за 11 місце.

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"Вільярреал" – "Динамо" / Фото: Reuters

Шотландія, у якій залишався тільки "Рейнджерс", мала над Україною перевагу у 0,275 бала. Але команда з Глазго в меншості програла "Славії" 0:2 і теж покинула Лігу Європи. Нашим клубам було досить добути одну перемогу і підняти країну на 11 місце, але не вийшло. І Україна залишилася без прямої путівки в групу Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, що 11-та позиція в таблиці коефіцієнтів УЄФА дозволяє делегувати п'ять клубів в єврокубки влітку-2022. Дві команди – в Лізі чемпіонів (одна – у 2-му кваліфікаційному, одна – в плей-офф раунді), одна – в Лізі Європи (в плей-офф раунді) і дві – в Лізі конференцій (одна у 2-му кваліфікаційному , одна – у 3-му).

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А чемпіон 11-ї країни потрапить до групи ЛЧ безпосередньо, якщо переможець Ліги чемпіонів також завоює путівку через свій чемпіонат. 12-я і 13-я асоціації вже не можуть дозволити собі такої розкоші – чемпіон буде грати в кваліфікації при будь-якому розкладі. А володар Кубка країни №13 почне кваліфікацію Ліги Європи на раунд раніше, ніж представники держав з 7-го місця по 12-е.

Дивіться всі результати матчів-відповідей 1/8 Ліги Європи.

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