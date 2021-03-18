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Україна далі без Європи! "Динамо" жодного разу не забило "Вільярреалу"

18 березня, 23:48

Олена Павлова Олена Павлова

В Іспанії кияни пропустили швидкий гол

Слідом за "Шахтарем", який поступився "Ромі", з Лігою Європи попрощалося і київське "Динамо". В 1/8 фіналу підопічні Мірчі Луческу спіткнулися об "Вільярреал", двічі програвши іспанській команді 0:2. Сьогодні остаточно вбив інтригу в цьому поєдинку швидкий гол господарів.

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Кияни пропустили вже на 13-й хвилині зустрічі. Чуквезе навісив у воротарський, куди вбіг Морено і головою відправив м'яч у сітку повз Бущана.

А в середині другого тайму "Динамо" помилилося у своєму штрафному, чим скористався "Вільярреал". Миколенко під тиском суперника віддав неточну передачу, м'яч опинився у гравця іспанської команди, який відпасував на Морено, і Жерар без особливих зусиль зробив дубль – 0:2.

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У "Динамо" атака не особливо клеїлася, а кращий момент був на початку другого тайму. Сидорчук прострілив на Супрягу, український форвард по м'ячу не влучив, і Альбіоль ледь не зрізав м'яч у свої ворота. Але на місці виявився воротар "жовтої субмарини".

Нагадаємо, що цей сезон "Динамо" починало в Лізі чемпіонів, посівши у своїй групі з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем" третє місце. А в минулому навіть не вийшло з групи Ліги Європи. Що стосується "Вільярреала", то свого суперника по 1/4 фіналу ЛЄ іспанці дізнаються вже завтра під час жеребкування.

Раніше ми згадували кривавий матч і як запальничка спалила "вовків".

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Дивіться, як "Динамо" і "Вільярреал" грали в Києві

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