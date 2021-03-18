"Пішли в атаку, а потрапили в полон": чому "Шахтар" вилетів з ЛЄ і не поставили пенальті

Сергій Кривцов розповів, що судді майже не дивляться повтори для команд з України

Донецький "Шахтар" програв "Ромі" в матчі-відповіді 1/8 фіналуЛіги Європи 1:2 і завершив виступ в єврокубках, поступившись римлянам за сумою двох зустрічей 1:5. Прикру поразку в Києві прокоментував захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов.

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"Після першої провальною зустрічі, знаючи, що вдома не можна пропускати, намагалися грати в свій футбол, забити швидкий гол, щоб було легше. Але "Рома" – досвідчена команда з кваліфікованими гравцями. Вони грали по рахунку, намагалися скористатися нашими помилками. Після пропущеного голи вже розуміли, що навряд чи зможемо повернутися в ЛЄ. Тут гол на виїзді грає велике значення, враховуючи, що ми в гостях забили нуль. Просто намагалися насолодитися грою та показати свій футбол", – сказав Кривцов "Футбол 1"

"Шахтар" – "Рома" / Фото: Reuters

Про другий гол у ворота "Шахтаря"

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"У нас вже стали великі розриви між лініями, пропустили багато контратак наприкінці. Пішли ва-банк, хотіли врятувати матч, виграти хотіли. Пішли в атаку, а потрапили в полон".

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"Він сказав, що як мінімум поклав йому руку на плече. Є такі моменти, що для команд з України та країн колишнього СНД, повтори навіть не дивляться. Хочу ще раз подивитися момент, щоб самому переконатися – правильно чи ні".

Сергій Кривцов / Фото: Сегодня|Спорт

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"Розмиті. Я більшість матчів провів на карантині. Вихід з такої групи в Лізі чемпіонів – велике досягнення. Ми хотіли дійти далі. Намагалися пройти. Але" Рома "була сильнішою, як і в минулому матчі".

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