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"Шахтар" – "Рома": відео голу та огляд матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

18 березня, 21:04

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Голи та найкращі моменти матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" і італійська "Рома" зустрічалися в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. ми проводили онлайн матчу "Шахтар" – "Рома" з описом всіх ключових моментів і відео голів.

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Після поразки в першому матчі з рахунком 0:3 "гірникам" необхідно було забивати як мінімум три м'ячі і при цьому не пропускати. Проте, в першому таймі відкрити рахунок не вдалося нікому, хоча донецький клуб і володів ініціативою.

А ось другий тайм розпочався зі швидкого м'яча "Роми" – його автором став Борха Майораль.

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В середині другого тайму Жуніор Мораес зрівняв рахунок, проте все той же Майораля знову виїв римлян вперед.

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Стартові склади:

"Шахтар": Трубін, Додо, Віта, Матвієнко, Кривцов, Алан Патрік, Майкон, Тете, Маркос Антоніо, Соломон, Мораес.

"Рома": Лопес, Спінаццола, Кумбула, Рожер, Карсдорп, Вільяр, Крістанте, Педро, Діавара, Карлес Перес, Майораль.

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Стрім матчу "Шахтар" – "Рома":

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Ліга Європи відео голів Шахтар Донецьк Рома Італія

Джерело: Сегодня|Спорт

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