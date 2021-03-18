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"Навіть наш завгосп вірить в перемогу над" Ромою ": Трубін налякав італійських журналістів

18 березня, 15:49

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Воротар "Шахтаря" перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи відповів про інтерес до нього з Мілана

У четвер увечері чемпіон України проведе другий поєдинок плей-офф Ліги Європи. На нашому сайті йде "Шахтар" – "Рома" онлайн. "Гірники" налаштовані взяти реванш за поразку тижневої давності. Молодий воротар "оранжево-чорних" Анатолій Трубін розповів, що команда "викластися на 200%, щоб довести, що перший матч був просто випадковістю, помилкою".

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Ексклюзив з 19-річним українцем опублікував сьогодні сайт TuttoMercatoWeb. Виділимо найцікавіше з висловлювань Трубіна.

  • Про впевненість у своїх силах в дуелі з "Ромою":

"Запевняю вас, що кожен у "Шахтарі", від гравців до тренера, від медперсоналу до менеджменту, від президента до завскладом, сліпо вірить в камбек з "Ромою". Ми всі переконані, що зможемо це зробити, і будемо намагатися це зробити до останньої секунди матчу".

Мораес і Трубін

Мораес і Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

  • Про вболівальників на стадіоні:

"Ми хочемо все перевернути і вийти до чвертьфіналу. Приємно і радісно грати перед уболівальниками, футбол без них втрачає всю свою чарівність. Ми були б щасливі бачити на стадіоні фанів, які б давали нам додатковий поштовх. Шкода, що в результаті їх не пустять на трибуни".

  • Про Паулу Фонсеку:

"Паулу – відмінний тренер, з дисципліною і тактичною підготовкою. Я дебютував в основі завдяки йому. Він був першим, хто дав мені шанс і відкрив двері в професійний футбол. У мене залишилися тільки хороші спогади про нього, хоча ми працювали разом всього пів року" .

Паулу Фонсека
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Паулу Фонсека / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

  • Про порівняння в Італії з Доннаруммою:

"Я не Доннарумма з України, я – український Трубін. Раніше мені подобалося дивитися сейви Касільяса і Ван дер Сара, тепер я ціную Облака, Тер Штегена, Нойєра й Аліссона, але ніхто з них мене особливо не надихає".

Дізнайтеся, де дивитися матч "Шахтар" – "Рома".

  • Про інтерес "Мілана" та "Інтера":

"Я думаю, це всього лише чутки, вони мене не цікавлять. Я зосереджений виключно на своїх виступах із "Шахтарем". Я тренуюся і багато працюю кожен день, щоб удосконалюватися і рости. У мене немає часу думати про базарні чутки".

У нас на сайті буде стрім матчу "Шахтар" – "Рома". Обговорюємо гру разом.

Дивіться, як "Парма" обіграла "Рому" в чемпіонаті Італії кілька днів тому:

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