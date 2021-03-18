"Пошли в атаку, а попали в плен": почему "Шахтер" вылетел из ЛЕ и не поставили пенальти

Сергей Кривцов рассказал, что судьи почти не смотрят повторы для команд из Украины

Донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 1:2 и завершил выступление в еврокубках, уступив римлянам по сумме двух встреч 1:5. Досадное поражение в Киеве прокомментировал защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.

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"После первой провальной встречи, зная, что дома нельзя пропускать, пытались играть в свой футбол, забить быстрый гол, чтобы было легче. Но "Рома" – опытная команда с квалифицированными игроками. Они играли по счету, пытались воспользоваться нашими ошибками. После пропущенного гола уже понимали, что вряд ли сможем вернуться в ЛЕ. Тут гол на выезде играет большое значение, учитывая, что мы в гостях забили ноль. Просто пытались насладиться игрой и показать свой футбол", – сказал Кривцов "Футбол 1"

"Шахтер" – "Рома" / Фото: Reuters

Про второй гол в ворота "Шахтера"

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"У нас уже стали большие разрывы между линиями, пропустили много контратак в конце. Пошли ва-банк, хотели спасти матч, выиграть хотели. Пошли в атаку, а попали в плен".

Пенальти в моменте с Матвиенко

"Он сказал, что как минимум положил ему руку на плечо. Есть такие моменты, что для команд из Украины и стран бывшего СНГ, повторы даже не смотрят. Хочу еще раз посмотреть момент, чтобы самому убедиться – правильно или нет".

Сергей Кривцов / Фото: Сегодня|Спорт

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Впечатления от евросезона

"Смазанные. Я большинство матчей провел на карантине. Выход из такой группы в Лиги чемпионов – большое достижение. Мы хотели дойти дальше. Старались пройти. Но "Рома" была сильнее, как и в прошлом матче".

Ранее Трубин рассказывал, что "даже завхоз "Шахтера" верил в победу над "Ромой".

Смотрите обзор второго тайма "Шахтер" – "Рома"

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