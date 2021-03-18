"Шахтер" попрощался с Лигой Европы, пропустив дальше "волков" бывшего тренера

Все голы на "Олимпийском" были забиты уже после перерыва

При пустых трибунах НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" не сумел отыграться после поражения 0:3 в Риме и пройти "Рому". Лига Европы для "горняков" завершилась на 1/8-й финала. Несмотря на все старания, дончане проиграли в Киеве римлянам со счетом 1:2.

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Несколько хороших моментов у "горняков" было во второй половине первого тайма. Так, Жуниор Мораес откликнулся на подачу Додо с фланга и опасно пробил головой, но мяч прошел рядом со штангой. А накануне перерыва футболисты "Шахтера" и вовсе пошли на штурм, однако им не хватало то последнего паса, то точности в завершении атак.

После "сухой" первой половины "Рома" открыла счет во второй уже на 48-й минуте. Кривцов прервал прострел с фланга, однако на подбор успел Майораль и головой отправил мяч в ворота Трубина с отскоком от газона. После этого "Шахтеру" нужно было забивать "волкам" уже 5 голов для выхода в четвертьфинал.

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"Шахтер" сравнял счет на 59-й минуте – Тете сделал передачу на дальнюю штангу, Патрик скинул вдоль линии ворот, куда как раз успел Мораес – 1:1.

Однако, увлекшись атаками, дончане пропустили выпад итальянцев. Карлеса Переса вывели один на один с Трубиным, которого испанец просто оббежал, и прострелил на свободного Майораля, добившего мяч в пустые ворота и оформившего дубль.

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Игроки "Шахтера" упорно шли в атаку, чтобы погромче хлопнуть дверью в Лиге Европы. Однако Марлос не смог переиграть вратаря "Ромы" после "стеночки" с Дентиньо.

"Шахтер" – "Рома" / Фото: Reuters

Для "Шахтера", который осенью играл в Лиге чемпионов, евросезон завершен. "Горняки" не смогли повторить результат прошлого розыгрыша Лиги Европы, где они дошли до полуфинала. А вот "Рома" Паулу Фонсеки идет дальше и уже завтра во время жеребьевки узнает соперника по 1/4-й.

Ранее Трубин рассказывал, что "даже завхоз "Шахтера" верит в победу над "Ромой".

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Смотрите, как "Шахтер" и "Рома" играли в Риме

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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