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"Шахтар" попрощався з Лігою Європи, пропустивши далі "вовків" колишнього тренера

18 березня, 21:47

Олена Павлова Олена Павлова

Всі голи на "Олімпійському" були забиті вже після перерви

При порожніх трибунах НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" не зумів відігратися після поразки 0:3 в Римі і пройти "Рому". Ліга Європи для "гірників" завершилася на 1/8-й фіналу. Незважаючи на всі старання, донеччани програли в Києві римлянам з рахунком 1:2.

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Кілька хороших моментів у "гірників" було у другій половині першого тайму. Так, Жуніор Мораес відгукнувся на подачу Додо з флангу і небезпечно пробив головою, але м'яч пройшов поруч зі штангою. А напередодні перерви футболісти "Шахтаря" і зовсім пішли на штурм, проте їм не вистачало то останнього пасу, то точності в завершенні атак.

Після "сухої" першої половини "Рома" відкрила рахунок у другій вже на 48-й хвилині. Кривцов перервав простріл з флангу, проте на підбір встиг Майораль і головою відправив м'яч у ворота Трубіна з відскоком від газону. Після цього "Шахтарю" потрібно було забивати "вовкам" вже 5 голів для виходу в чвертьфінал.

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"Шахтар" зрівняв рахунок на 59-й хвилині – Тете зробив передачу на дальню штангу, Алан Патрік скинув уздовж лінії воріт, куди якраз встиг Мораес – 1:1.

Однак, захопившись атаками, донеччани пропустили випад італійців. Карлеса Переса вивели один на один з Трубіним, якого іспанець просто оббіг, і прострілив на вільного Майораля, добив м'яч у порожні ворота і оформив дубль.

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Гравці "Шахтаря" наполегливо йшли в атаку, щоб голосніше грюкнути дверима в Лізі Європи. Однак Марлос не зміг переграти воротаря "Роми" після "стінки" з Дентіньо.

"Шахтар" – "Рома"

"Шахтар" – "Рома" / Фото: Reuters

Для "Шахтаря", який восени грав в Лізі чемпіонів, євросезон завершено. "Гірники" не змогли повторити результат минулого розіграшу Ліги Європи, де вони дійшли до півфіналу. А ось "Рома" Паулу Фонсеки йде далі і вже завтра під час жеребкування дізнається суперника по 1/4-й.

Раніше Трубін розповідав, що "навіть завгосп" Шахтаря "вірить в перемогу над "Ромою".

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Дивіться, як "Шахтар" і "Рома" грали в Римі

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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Ліга Європи Шахтар Донецьк Рома Італія Жуніор Мораєс
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