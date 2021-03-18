"Шахтар" – "Рома": онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи

У четвер, 18 березня, на НСК "Олімпійський" в Києві відбувається матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. "Шахтар" Луїша Каштру приймає "Рому" Паулу Фонсеки. Початок поєдинку – о 19:55. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео голів та найкращих моментів, а також з яскравими фото і коментарями. Стрім матчу "Шахтар" – "Рома". Обговорюємо гру разом

Нагадаємо, тиждень тому "Шахтар" до межі ускладнив собі завдання виходу до 1/4 Ліги Європи, програвши в Римі 0:3. У "Роми" відзначилися Пеллегріні, Ель-Шаараві і Манчині.

Огляд першого матчу "Рома" – "Шахтар" 3:0

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ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: "Всі ми віримо завжди. Ми в цьому сезоні вже перемагали "Реал" вдома і на виїзді, грали з "Інтером". Ми віримо, що зможемо, тому що не забуваємо все, що зробили до цього дня. Коли буле жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, багато хто казав, що це неможливо, але ми продовжили і пішли вперед. Віримо завжди і до кінця"

Головний тренер "Роми" Паулу Фонсека: "В Україні буде дуже складно. Я чудово знаю характер футболістів "Шахтаря". Це дуже сильні гравці, які докладуть усіх зусиль, щоб перемогти"

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ОРІЄНТОВНІ

СКЛАДИ ВІД УЄФА

"ШАХТАР": Трубін; Додо, Вітао, Бондар, Матвієнко; Марлос, Майкон, Алан Патрік; Тете, Жуніор Мораес, Соломон

Не зіграє: Степаненко (коліно), Корнієнко (коронавірус)

Під питанням: Ісмаїлі

"Висять" на картці: Вітао, Тайсон

"РОМА": Пау Лопес; Манчині, Кумбула, Ібаньєс; Перес, Крістанте, Вільяр, Спінаццола; Педро, Ель-Шаараві; Майораль

Не зіграють: Мхітарян (литковий м'яз), Верету (стегно), Дзаньоло (коліно)

Під питанням: Смоллінг (стегно)

"Висять" на картці: Перес, Карсдорп, Вільяр, Манчині

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"ШАХТАР" – "РОМА":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

На перемогу "Шахтаря" в основний час сьогодні встановлено коефіцієнт 2.69, на нічию – 3.55, на перемогу "Роми" – 2.74. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш донеччан – 37%, нічия – 27%, виграш римлян – 36%.

Однак у вихід "Шахтаря" до 1/4 фіналу Ліги Європи за сумою двох зустрічей аналітики майже не вірять – на це дають лише 4 відсотки (1.01) проти 96 відсотків (25.00) на потрапляння до наступного раунду "Роми".

"ШАХТАР" – "РОМА":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

Стрім матчу "Шахтар" – "Рома"дивіться на каналі "Спорт Сьогодні" в YouTube. У прямому ефірі цей поєдинок у четвер, 18 березня, починаючи з 19:55, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція матчу доступна на сервісі OLL.TV.

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