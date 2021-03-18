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Позиція "Шахтаря" щодо скасування допуску глядачів на матч з "Ромою"

18 березня, 13:56

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

"Гірники" проведуть матч з римлянами на "Олімпійському"

Сьогодні в Києві відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. "Шахтар" приймає "Рому". Напередодні влада заборонила відвідування глядачами НСК "Олімпійський".

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Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін здивований таким рішенням, про що він написав на своїй сторінці в Facebook .

"Любі друзі,

Як ви вже знаєте, техногенна комісія Києва заборонила проведення матчу "Шахтар" – "Рома" з глядачами.

Дане рішення викликало хвилю обурення уболівальників ФК "Шахтар". У зв'язку з цим, хотів би поставити кілька запитань керівництву міста:

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- Чому рішення про проведення матчу без глядачів прийнято фактично за добу до початку поєдинку, коли вже тисячі уболівальників знаходилися в поїздах і автобусах і рухалися в напрямку Києва?

- Що заважало оприлюднити його за 2-3 дні до матчу, або на минулому тижні? Адже проводячи аналогії, ситуація нагадує відвідування ресторану, коли ви прийшли, зробили замовлення, а через 15 хвилин вам кажуть покинути приміщення, тому що ресторан закритий через рішення техногенної комісії Києва;

- Чому роблячи свої заяви офіційні особи керувалися цифрою в 35 тисяч, хоча реальна цифра, кількості уболівальників, які були присутні б на матчі, не перевищує 14 тисяч?

- Чому під заборону потрапляють тільки футбольні матчі, в той час як криті спортивні комплекси, кафе, ресторани і ТРЦ продовжують працювати в штатному режимі? Ризик заразитися на відкритій території стадіону значно нижче, ніж в перерахованих вище закладах.

- У чому логіка забороняти проведення футбольного матчу на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, враховуючи, що тисячі уболівальників без масок переберуться дивитися гру в кафе і бари? І коли сьогодні ввечері ресторани переповняться вболівальниками, які з'їхалися з різних міст країни, то дійсно настане другий "Буковель". Такий сценарій техногенна комісія не розглядала?

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ФК "Шахтар" і вболівальники клубу по всій Україні уважно чекають відповідей відповідальних осіб, які допустили подібне рішення. Однак є тверда впевненість, що питання так і залишаться без відповідей.

Зі свого боку хочу відзначити, що вболівальники клубу отримають повне повернення коштів витрачених на покупку квитків.

Продукти харчування, які були закуплені під організацію проведення матчу будуть передані в дитячі будинки та лікарні

Бережіть себе і своїх близьких, будьте здорові! "

Онлайн трансляція матчу "Шахтар" – "Рома"

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Дивіться стрім матчу "Шахтар" – "Рома":

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