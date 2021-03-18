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"Шахтар", "Динамо" та інші: розклад, трансляції і результати повторних матчів 1/8 Ліги Європи

18 березня, 08:53

Олег Люлька Олег Люлька

Сьогодні визначаються учасники чвертьфіналів у другому за значущістю єврокубковому турнірі

У четвер, 18 березня, відбуваються матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Серед них – поєдинки "Шахтар" – "Рома" і "Вільярреал" – "Динамо". Нижче – розклад всіх ігор дня з телетрансляціями, котирування букмекерів на вихід до 1/4 фіналу і оновлювані результати.

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Стрім матчу "Шахтар" – "Рома"
Стрім матчу "Вільярреал" – "Динамо"

1/8 ЛІГИ ЄВРОПИ. МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
ЧЕТВЕР, 18 БЕРЕЗНЯ

19:55 "Шахтар" – "Рома"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Перший матч – 0:3
Котирування на прохід: 25.00 – 1.01

22:00 "Вільярреал" – "Динамо" Київ
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Перший матч – 2:0
Котирування на прохід: 1.01 – 25.00

19:55 "Мольде" – "Гранада"
ТВ: OLL.TV
Перший матч – 0:2
Котирування на прохід: 13.00 – 1.05

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19:55 "Арсенал" – "Олімпіакос"
ТВ: OLL.TV
Перший матч – 3:1
Котирування на прохід: 1.02 – 21.00

19:55 "Динамо" Загреб – "Тоттенгем"
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Перший матч – 0:2
Котирування на прохід: 16.00 – 1.03

22:00 "Рейнджерс" – "Славія"
ТВ: OLL.TV
Перший матч – 1:1
Котирування на прохід: 1.68 – 2.29

22:00 "Мілан" – "Манчестер Юнайтед"
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Перший матч – 1:1
Котирування на прохід: 2.30 – 1.68

22:00 "Янг Бойз" – "Аякс"
ТВ: OLL.TV
Перший матч – 0:3
Котирування на прохід: 25.00 – 0.00

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Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

Відзначимо, що раніше визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Ними стали "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Челсі", "Баварія", "Боруссія" Д, "Реал", "Парі Сен-Жермен" і "Порту".

Жеребкування 1/4 і 1/2 Ліги чемпіонів відбудеться в п'ятницю, 19 березня. Початок – о 13:00 за київським часом.

О 14:00 відбудеться жеребкування 1/4 і 1/2 Ліги Європи.

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Дивіться, як "Шахтар" і "Динамо" грали в ЛЄ тиждень тому

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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розклад результати Ліга Європи Динамо Київ Шахтар Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

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