Стрім матчу "Вільярреал" – "Динамо". Обговорюємо матч разом

У четвер, 18 березня, київське "Динамо" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу проти іспанського "Вільярреала". Матч пройде в Вільярреалі на стадіоні "Кераміка" і розпочнеться о 22:00. На нашому сайті пройде онлайн матчу "Вільярреал" – "Динамо", а ще трансляція буде доступна за допомогою аудіостріма на нашому Youtube-каналі.

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У першому матчі в Києві тиждень тому іспанці здобули перемогу з рахунком 2:0. Голами тоді відзначилися центральні захисники Пау Торрес і Рауль Альбіоль. У матчі-відповіді киян влаштує будь-яка перемога з різницею в два м'ячі.

Проте, букмекери не вірять в успіх українського клубу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчі Луческу – 6.80, на нічию – 3.90, на перемогу "Вільярреала" – 1.58. Також примарними виглядають шанси киян вийти в наступний раунд. Коефіцієнт на це 27.0 – проти 1.01 на користь "Вільярреала".

Матч "Вільярреал" – "Динамо" покажуть на каналі "Футбол 2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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Дивіться, як "Вільярреал" і "Динамо" грали в попередньому матчі:

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