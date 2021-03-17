Матч "Шахтар" – "Рома" пройде без глядачів

У четвер, 18 березня, в Києві на НСК "Олімпійський" пройде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Донецький "Шахтар" приймає італійську "Рому". Початок о 19:55.

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Раніше в продаж надійшли 14 тисяч квитків, але за добу до гри стало відомо, що глядачів не пустять на трибуни. Причина все та ж – новий спалах захворюваності на COVID-19.

Інформацію в соцмережах підтвердив секретар Київради Володимир Бондаренко.

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Нагадаємо, тиждень тому в Римі в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" програв "Ромі" 0:3. Тому в Києві "гірникам" потрібно буде перемагати з різницею в чотири м'ячі, щоб вийти до наступного раунду єврокубків.

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