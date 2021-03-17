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"Ми не діти і все розуміємо": Луческу про майбутню битву Ліги Європи

17 березня, 21:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Динамо" потрібно відіграти два м'ячі у "Вільярреала"

Завтра пройде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. "Вільярреал" приймає київське "Динамо", напередодні зустрічі наставник динамівців Мірча Луческу відповів на питання журналістів.

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- Чого ви очікуєте від матчу-відповіді з "Вільярреалом"? Що має статися, щоб "Динамо" пройшло далі?

- Думаю, це буде матч між двома гідними командами. "Вільярреал" краще відіграв перший матч. Ми програли через кутовий, через брак уваги і досвіду гри на такому рівні. У "Вільярреалі" виступають гравці з величезним досвідом, який не можна порівнювати з гравцями "Динамо" на даному етапі. У нас молоді футболісти, але вони дуже амбітні, грають з великим ентузіазмом. Так що ми зробимо все можливе, щоб пройти в наступний раунд.

- Який у вас план на гру, адже "Динамо" необхідно забивати?

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- Перед нами – сильна команда з величезним досвідом. Не будемо говорити про план на гру заздалегідь, подивимося завтра. Це важливий матч. Звичайно, "Вільярреал" зараз фаворит, але і ми будемо грати до останньої хвилини. В "Вільярреалі" грають футболісти високого рівня – це Морено, Педраса, Трігерос, Альбіоль, Парехо. Але у нас немає страху перед ними, ми вже познайомилися з цим опонентом. Постараємося зробити все, щоб перемогти. Це правда, що у "Вільярреала" більше шансів пройти далі, але ми будемо боротися.

- Можливо, в своїй кар'єрі ви вже відігравали такі гандикапи? І що в завтрашній грі вийде на перший план для "Динамо"?

- Не пам'ятаю, щоб я програвав 0:2 вдома в матчах плей-офф. Не пригадую, щоб мої команди поступалися з таким рахунком в перших матчах на своєму полі.

Завтрашня гра – більше гра престижу. Для гравців "Динамо", для українського футболу. Ми не діти і розуміємо, що результат 0:2 – не такий, який можна легко відіграти. Тому мотивація повинна бути на найвищому рівні. Футболісти повинні грати для свого престижу, престижу українського футболу і київського "Динамо" – клубу, який міг обігрувати в Іспанії "Барселону". Ми розуміємо, що це не буде легко.

Дивіться огляд матчу "Динамо" – "Вільярреал":

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Ліга Європи Динамо Київ Мірча Луческу Вільярреал

Джерело: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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