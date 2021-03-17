Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів: список учасників

Сьогодні визначилися останні чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Сенсації не сталося. "Баварія" вдруге обіграла "Лаціо", а "Челсі" залишив за бортом "Атлетіко".
Отже, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зіграють:
- "Ліверпуль" (Англія)
- "Манчестер Сіті" (Англія)
- "Челсі" (Англія)
- "Баварія" (Німеччина)
- "Боруссія" Д (Німеччина)
- "Реал" (Іспанія)
- "Парі Сен-Жермен" (Франція)
- "Порту" (Португалія)
Жеребкування чвертьфіналів відбудеться в п'ятницю, 19 березня. Початок о 13:00. Посіву команд не буде, а значить клуби з однієї країни можуть зустрітися між собою.
Перші поєдинки 1/4 фіналу ЛЧ пройдуть 6-7 квітня, матчі у відповідь – 13-14 квітня.
Нагадаємо всі результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
- "Манчестер Сіті" – "Боруссія" Д – 2:0, 2:0
- "Ліверпуль" – "Лейпциг" – 2:0, 2:0
- "Порту" – "Ювентус" – 2:1, 2:3
- "ПСЖ" – "Барселона" – 4:1, 1:1
- "Боруссія" Д – "Севілья" – 3:2, 2:2
- "Реал" – "Аталанта" – 1:0, 3:1
- "Баварія" – "Лаціо" – 4:1, 2:1
- "Челсі" – "Атлетіко" – 1:0, 2:0
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