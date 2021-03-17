Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів: список учасників

Сьогодні визначилися останні чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Сенсації не сталося. "Баварія" вдруге обіграла "Лаціо", а "Челсі" залишив за бортом "Атлетіко".

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Отже, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зіграють:

"Ліверпуль" (Англія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Челсі" (Англія)

"Баварія" (Німеччина)

"Боруссія" Д (Німеччина)

"Реал" (Іспанія)

"Парі Сен-Жермен" (Франція)

"Порту" (Португалія)

Жеребкування чвертьфіналів відбудеться в п'ятницю, 19 березня. Початок о 13:00. Посіву команд не буде, а значить клуби з однієї країни можуть зустрітися між собою.

Перші поєдинки 1/4 фіналу ЛЧ пройдуть 6-7 квітня, матчі у відповідь – 13-14 квітня.

Нагадаємо всі результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

"Манчестер Сіті" – "Боруссія" Д – 2:0, 2:0

"Ліверпуль" – "Лейпциг" – 2:0, 2:0

"Порту" – "Ювентус" – 2:1, 2:3

"ПСЖ" – "Барселона" – 4:1, 1:1

"Боруссія" Д – "Севілья" – 3:2, 2:2

"Реал" – "Аталанта" – 1:0, 3:1

"Баварія" – "Лаціо" – 4:1, 2:1

"Челсі" – "Атлетіко" – 1:0, 2:0

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