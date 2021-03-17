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Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов: список участников

17 марта, 23:45

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Жеребьевка следующей стадии пройдет 19 марта

Сегодня определились последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Сенсации не произошло. "Бавария" второй раз обыграла "Лацио", а "Челси" оставил за бортом "Атлетико".

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Таким образом, в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют:

  • "Ливерпуль" (Англия)
  • "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Челси" (Англия)
  • "Бавария" (Германия)
  • "Боруссия" Д (Германия)
  • "Реал" (Испания)
  • "Пари Сен-Жермен" (Франция)
  • "Порту" (Португалия)

Жеребьевка четвертьфиналов состоится в пятницу, 19 марта. Начало в 13:00. Посева команд не будет, а значит клубы из одной страны могут встретиться между собой.

Первые поединки 1/4 финала ЛЧ пройдут 6-7 апреля, ответные – 13-14 апреля.

Напомним все результаты 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Манчестер Сити" – "Боруссия" Д – 2:0, 2:0
  • "Ливерпуль" – "Лейпциг" – 2:0, 2:0
  • "Порту" – "Ювентус" – 2:1, 2:3
  • "ПСЖ" – "Барселона" – 4:1, 1:1
  • "Боруссия" Д – "Севилья" – 3:2, 2:2
  • "Реал" – "Аталанта" – 1:0, 3:1
  • "Бавария" – "Лацио" – 4:1, 2:1
  • "Челси" – "Атлетико" – 1:0, 2:0
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