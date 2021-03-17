"Челсі" – "Атлетіко": онлайн матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів

У середу, 17 березня, визначаються останні чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. У Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" "Челсі" приймає "Атлетіко". Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

Нагадаємо, три тижні тому в Бухаресті на формально домашньому для "Атлетіко" стадіоні "Націонал" сильнішим виявився "Челсі". Мінімальну перемогу 1:0 над лідером чемпіонату Іспанії лондонцям приніс гол Олів'є Жиру на 71-й хвилині.

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"У нас одне завдання – виграти, – каже перед матчем-відповіддю тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне. – Потрібно диктувати супернику свої умови і намагатися досягти перемоги. Вийти вперед можна і на 84-й хвилині, і на 10-й – такий розвиток подій цілком реальний. Але важливо нав'язати "Челсі" свій футбол. Звичайно, ми не знаємо, яку тактику обере суперник. Але я точно знаю, чого хочемо ми. Ми хочемо перемогти"

"ЧЕЛСІ" – "АТЛЕТІКО":

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД ВІД УЄФА

"ЧЕЛСІ": Менді; Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер; Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо; Гадсон-Одої; Жиру, Вернер

Не зіграють: Жоржиньйо (дискваліфікація), Маунт (дискваліфікація)

Під сумнівом: Тьяго Сілва (стегно), Абрагам (надп'ятково-гомілковий суглоб)

"Висять" на картці: Ковачич, Зієш

"АТЛЕТІКО": Облак; Тріпп'є, Савич, Феліпе, Ермосо, Карраско; Льоренте, Коке, Лемар; Корреа, Суарес

"Висять" на картці: Льоренте, Лоді, Савич

"ЧЕЛСІ" – "АТЛЕТІКО":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Аналітики майже не вірять, що "Атлетіко" уникне вильоту з ЛЧ. На вихід "матрацників" до 1/4 фіналу встановлений коефіцієнт 3.90, а на вихід "Челсі" – 1.29. Отже, шанси суперників на потрапляння до наступного раунду оцінюються так: "Челсі" – 75%, "Атлетіко" – 25%. Найреальнішим рахунком сьогоднішнього поєдинку букмекери називають 1:0 на користь лондонського клубу.

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"ЧЕЛСІ" – "АТЛЕТІКО":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Челсі" – "Атлетіко" в середу, 17 березня, починаючи з 22:00 покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як раніше до 1/4 ЛЧ вийшли "МанСіті" та "Реал"

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