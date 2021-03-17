Русский
$ 27,65
32,96

"Баварія" – "Лаціо": онлайн матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Середа, 17 березня
Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Баварія

22:00

Лаціо

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У середу, 17 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: У Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена" "Баварія" прийме римський "Лаціо". Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів і відео голів.

ОНЛАЙН МАТЧУ "БАВАРІЯ" – "ЛАЦІО"

У першому матчі ще 23 лютого "Баварія" на виїзді розгромила "Лаціо" з рахунком 4:1. Тоді забитими голами відзначилися Левандовські, Мусіала, Сане і ще автоголом відзначився Ачербі, а гол престижу на рахунку римлянина Корреа.

Цікаво, що це була перша зустріч команд на офіційному рівні, незважаючи на багату міжнародну історію обох команд.

"Баварія" підходить до поєдинку з чотирьохматчевою переможною серією у всіх турнірах. У попередньому турі Бундесліги мюнхенці на виїзді розібралися з "Вердером" (3:1). А ось в Лізі чемпіонів німецький гранд не програє c 13 березня 2019 року, коли поступилися "Ліверпулю" в 1/8.

"Лаціо" напередодні перервав серію з трьох поразок поспіль. Минулої п'ятниці римляни на останніх секундах вирвали перемогу у головного аутсайдера Серії А "Кротоне" (3:2). Виходячи з цього, шанси "орлів" взяти реванш у мюнхенців примарні.

Букмекери про матч "Баварія" – "Лаціо":

Цієї ж думки дотримуються і букмекери: коефіцієнт на перемогу команди Ханса-Дітера Фліка – 1.35, на нічию – 6.00, на перемогу "Лаціо" – 7.80. Що ж стосується виходу в наступний раунд, то в деяких букмекерських конторах ставки на "Баварію" навіть не приймаються – настільки мала ймовірність, що клуб не зможе пробитися в чвертьфінал. Шанси "Лаціо" продовжити виступ в Лізі чемпіонів оцінюються коефіцієнтом 45.00.

Де дивитися матч "Баварія" – "Лаціо":

Матч "Баварія" – "Лаціо" в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол 1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга чемпіонів онлайн Баварія Лаціо

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ліга чемпіонів 9 березня: результати матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів 9 березня: результати матчів 1/8 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
Ліга чемпіонів: результати й огляди повторних матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів: результати й огляди повторних матчів 1/8 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
"ПСЖ" – "Барселона": онлайн матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандалом
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандаломЛіга чемпіонів 2020/21
Зінченку влетіло від тренера
Зінченку влетіло від тренера "МанСіті" за слова на пресконференціїЛіга чемпіонів 2020/21
"Манчестер Сіті" – "Боруссія" М: трансляція матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти