"Баварія" – "Лаціо": онлайн матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 17 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: У Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена" "Баварія" прийме римський "Лаціо". Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів і відео голів.

ОНЛАЙН МАТЧУ "БАВАРІЯ" – "ЛАЦІО"

У першому матчі ще 23 лютого "Баварія" на виїзді розгромила "Лаціо" з рахунком 4:1. Тоді забитими голами відзначилися Левандовські, Мусіала, Сане і ще автоголом відзначився Ачербі, а гол престижу на рахунку римлянина Корреа.

Цікаво, що це була перша зустріч команд на офіційному рівні, незважаючи на багату міжнародну історію обох команд.

"Баварія" підходить до поєдинку з чотирьохматчевою переможною серією у всіх турнірах. У попередньому турі Бундесліги мюнхенці на виїзді розібралися з "Вердером" (3:1). А ось в Лізі чемпіонів німецький гранд не програє c 13 березня 2019 року, коли поступилися "Ліверпулю" в 1/8.

"Лаціо" напередодні перервав серію з трьох поразок поспіль. Минулої п'ятниці римляни на останніх секундах вирвали перемогу у головного аутсайдера Серії А "Кротоне" (3:2). Виходячи з цього, шанси "орлів" взяти реванш у мюнхенців примарні.

Букмекери про матч "Баварія" – "Лаціо":

Цієї ж думки дотримуються і букмекери: коефіцієнт на перемогу команди Ханса-Дітера Фліка – 1.35, на нічию – 6.00, на перемогу "Лаціо" – 7.80. Що ж стосується виходу в наступний раунд, то в деяких букмекерських конторах ставки на "Баварію" навіть не приймаються – настільки мала ймовірність, що клуб не зможе пробитися в чвертьфінал. Шанси "Лаціо" продовжити виступ в Лізі чемпіонів оцінюються коефіцієнтом 45.00.

Де дивитися матч "Баварія" – "Лаціо":

Матч "Баварія" – "Лаціо" в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол 1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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