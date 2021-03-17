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Стрім матчу "Шахтар" – "Рома". Обговорюємо матч разом

17 березня, 23:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Аудіотрансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи в Києві

У четвер, 18 березня, донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу проти італійської "Роми". Матч пройде в Києві в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19:55. На нашому сайті пройде онлайн матчу "Шахтар" – "Рома", а ще трансляція буде доступна за допомогою аудіостріма на нашому Youtube-каналі.

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У першому матчі тиждень тому італійці в Римі здобули перемогу з рахунком 3:0. У першому таймі рахунок відкрив Пеллегріні, а після перерви відзначилися Ель-Шаараві і Манчіні.

Для проходу в наступний раунд "Шахтарю" необхідно забивати як мінімум три м'ячі і при цьому не пропустити. На кожен же м'яч в свої ворота "гірникам" доведеться відповідати двома.

Букмекери з невеликою перевагою віддають перевагу "Шахтарю": коефіцієнт на перемогу команди Луїша Каштру – 2.60, на нічию – 3.50, на перемогу "Роми" – 2.75. При цьому, аналітики практично не сумніваються, що "Рома" вийде в чвертьфінал: коефіцієнти наступні – 1.01 проти 26.0 на користь підопічних Паулу Фонсека.

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Матч "Шахтар" – "Рома" покажуть на каналі "Футбол 1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Дивіться, як "Рома" і "Шахтар" грали в попередньому матчі:

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онлайн Ліга Європи Шахтар Донецьк Рома Італія стрім

Джерело: Сегодня|Спорт

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