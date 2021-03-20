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Гранды экзаменуют Львов: анонс и расписание трансляций 19-го тура УПЛ

20 марта, 09:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

20 и 21 марта в украинской Премьер-лиге состоятся поединки 19-го тура. Лидеры УПЛ "Динамо" и "Шахтер" встретятся с аутсайдерами "Рухом" и "Львовом".

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Суббота, 20 марта

14:00 "Мариуполь" – "Минай"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.34 – 3.05 – 3.35

17:00 "Десна" – "Днепр-1"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.02 – 3.40 – 3.80

19:30 "Ворскла" – "Олимпик"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1.80 – 3.55 – 4.65

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Воскресенье, 21 марта

14:00 "Ингулец" – "Александрия"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 3.95 – 3.15 – 2.08

17:00 "Львов" – "Шахтер"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 19.50 – 8.20 – 1.14

В тренде
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17:00 "Динамо" – "Рух"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.15 – 7.50 – 21.00

19:30 "Колос" – "Заря"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 3.85 – 3.30 – 2.03

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Смотрите также трансляцию матчей УПЛ на OLL.TV.

Ранее мы писали, что матерщинникам из "Олимпика" запретили играть на стадионе Лобановского.

Турнирная таблица

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забитые 37
Пропущеные 12
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
18
9
30
Забитые 27
Пропущеные 18
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забитые 26
Пропущеные 21
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П В В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забитые 23
Пропущеные 30
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н Н В В
9
ОлимпикОлимпикОли
17
5
2
10
22
30
-8
17
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
10
МариупольМариупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: П П Н П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: П П В П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

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