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Шахтер – Динамо: названы дата и время национального дерби

30 марта, 21:50

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

УПЛ утвердила расписание 22-го тура

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 22-го тура. Именно в этом туре и пройдет главное дерби украинского футбола – Шахтер примет Динамо. Собственно, в этой игре может и определиться чемпион страны. Сейчас киевляне опережают горняков на 7 очков в турнирной таблице.

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Расписание 22-го тура УПЛ

16 апреля (пятница)

  • 17:00 Львов – Александрия

17 апреля (суббота)

  • 14:00 Минай – Десна
  • 17:00 Ворскла – Заря
  • 19:30 Шахтер – Динамо
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18 апреля (воскресенье)

  • 14:00 Ингулец – Рух
  • 17:00 Мариуполь – Олимпик
  • 19:30 Колос – Днепр-1

Кроме того, дирекция утвердила даты проведения перенесенных поединков

Перенесенный матч 1-го тура Львов – Минай состоится 21 апреля, начало в 14:00.

Перенесенный матч 10-го тура Олимпик – Заря состоится 28 апреля, начало в 17:00.

Перенесенный матч 18-го тура Львов – Рух состоится 28 апреля, начало в 19:00.

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Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забитые 41
Пропущеные 13
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забитые 39
Пропущеные 15
Разница 24
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
18
9
5
4
31
14
17
32
Забитые 31
Пропущеные 14
Разница 17
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
7
АлександрияАлександрияАле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забитые 25
Пропущеные 30
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н Н В
9
ИнгулецИнгулецИнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забитые 17
Пропущеные 24
Разница -7
Результаты последних матчей: В В Н П Н
10
МариупольМариупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
17
4
3
10
14
39
-25
15
Забитые 14
Пропущеные 39
Разница -25
Результаты последних матчей: В П П П В
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забитые 15
Пропущеные 34
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П Н

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