Шахтар – Динамо: названі дата і час національного дербі

Українська Прем'єр-ліга затвердила дати і час початку матчів 22-го туру. Саме в цьому турі і пройде головне дербі українського футболу – Шахтар прийме Динамо. Власне, в цій грі може і визначитися чемпіон країни. Зараз кияни випереджають гірників на 7 очок в турнірній таблиці.

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Розклад 22-го туру УПЛ

16 квітня (п'ятниця)

17:00 Львів – Олександрія

17 квітня (субота)

14:00 Минай – Десна

17:00 Ворскла – Зоря

19:30 Шахтар – Динамо

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18 квітня (неділя)

14:00 Інгулець – Рух

17:00 Маріуполь – Олімпік

19:30 Колос – Дніпро-1

Крім того, дирекція затвердила дати проведення перенесених поєдинків

Перенесений матч 1-го туру Львів – Минай відбудеться 21 квітня, початок о 14:00.

Перенесений матч 10-го туру Олімпік – Зоря відбудеться 28 квітня, початок о 17:00.

Перенесений матч 18-го туру Львів – Рух відбудеться 28 квітня, початок о 19:00.

Турнірна таблиця

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