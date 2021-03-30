Шахтар – Динамо: названі дата і час національного дербі

Українська Прем'єр-ліга затвердила дати і час початку матчів 22-го туру. Саме в цьому турі і пройде головне дербі українського футболу – Шахтар прийме Динамо. Власне, в цій грі може і визначитися чемпіон країни. Зараз кияни випереджають гірників на 7 очок в турнірній таблиці.
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Розклад 22-го туру УПЛ
16 квітня (п'ятниця)
- 17:00 Львів – Олександрія
17 квітня (субота)
- 14:00 Минай – Десна
- 17:00 Ворскла – Зоря
- 19:30 Шахтар – Динамо
18 квітня (неділя)
- 14:00 Інгулець – Рух
- 17:00 Маріуполь – Олімпік
- 19:30 Колос – Дніпро-1
Крім того, дирекція затвердила дати проведення перенесених поєдинків
- Перенесений матч 1-го туру Львів – Минай відбудеться 21 квітня, початок о 14:00.
- Перенесений матч 10-го туру Олімпік – Зоря відбудеться 28 квітня, початок о 17:00.
- Перенесений матч 18-го туру Львів – Рух відбудеться 28 квітня, початок о 19:00.
Турнірна таблиця
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