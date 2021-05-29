Несподіваний трансфер! Замість Роналду в Турині чекають найкращий бюст світового футболу

Ювентус має намір обміняти Кріштіану на Поля Погба або Мауро Ікарді. У другому випадку з Парижа до Турина приїде і головна секс-бомба світового футболу

Ванда Нара може переїхати до Турина за Парижа / Фото: Instagram

Кріштіану Роналду не вписується до стратегії розвитку нового тренера Ювентуса Массіміліано Аллегрі і влітку покине клуб. 36-річний португалець перейде до ПСЖ або МЮ, повідомляє Gazzetta dello Sport.

При цьому трансфер Роналду буде не зовсім звичайним. Багаторазового володаря "Золотого м'яча" обміняють. Розглядаються два варіанти.

Перший – Ювентус обміняє Кріштіану на форварда ПСЖ Мауро Ікарді, дружиною якого є володарка найефектнішого бюста світового футболу Ванда Нара.

Мауро Ікарді і його дружина Ванда / Фото: Instagram

В такому разі Роналду може стати заміною в ПСЖ для Киліана Мбаппе, який не поспішає продовжувати з клубом контракт, який закінчується вже за рік.

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Варіант №2 для Кріштіану – Ювентус віддає його до МЮ, а натомість отримуює від манкуніанців Поля Погба. Але в цьому разі туринський клуб буде змушений дещо доплатити МЮ, а самому Роналду доведеться погодитися на зменшення зарплати.

Утім, продовжити кар'єру Кріштіану може не в МЮ і не в ПСЖ. Нещодавно сестра нападника натякнула, що Роналду повернеться до Спортинга - дівчина сфотографувалася в зелено-білій футболці першої команди в кар'єрі португальця.

Як підтвердження того, що Роналду планує втечу з Турина, публіка розцінила той факт, що на днях його автопарк під покровом ночі виїхав з Італії.