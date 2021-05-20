Обійняв його, мов Джорджину! Роналду заснув з красенем після перемоги над Маліновським

Після перемоги в фіналі Кубка Італії над Аталантою португальський нападник Ювентуса заснув зі здобутим трофеєм – можливо, останнім у футболці туринського клубу

Кріштіану Роналду з Кубком Італії / Фото: Reuters

Кріштіану Роналду оригінально відзначив перемогу в фіналі Кубка Італії, в якому його Ювентус обіграв Аталанту Маліновського 2:1.

Португальський форвард опублікував в Instagram фото, як він заснув з красенем – здобутим туринцями трофеєм, обійнявши його, немов свою кохану Джорджину Родрігес.

При цьому Кріштіану запропонував фоловерам самим придумати підпис до знімку. Найбільше лайків набирає: "Те відчуття, коли ти знаєш, що ти найкращий". Але є і такий: "Роналду втомився від трофеїв".

Відзначимо, що Роналду виграв п'ятий трофей з Ювентусом, вперше – Кубок Італії. Не виключено, що це ж і останній титул Кріштіану з італійським клубом.

36-річного нападника сватають до Реалу, МЮ і ПСЖ, але його сестра напередодні натякнула, що Роналду повернеться до Спортинга - дівчина сфотографувалася в зелено-білій футболці першої команди в кар'єрі Кріштіану.

Як підтвердження, що Роналду планує втечу з Турина, можна розцінювати і той факт, що днями його автопарк вже виїхав під покровом ночі.