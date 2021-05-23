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І дика кішка, і ніжна квітка! Напівоголена наречена Роналду не дає заснути

Олена Павлова, Андрій Трофімов
23 травня, 00:54
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Джорджина Родрігес в новому купальнику за кілька годин зібрала півтора мільйона лайків, а фоловери іспанки не втомлювалися писати компліменти
Джорджина Родрігес прекрасна в новому купальнику
Джорджина Родрігес прекрасна в новому купальнику / Фото: Instagram

Поки португальська голеадор Кріштіану Роналду налаштовується на останній матч сезону в складі Ювентуса і боротьбу за місце в Лізі чемпіонів, його спекотна наречена Джорджина Родрігес змусила залипнути на своїй сторінці в Instagram чоловічу аудиторію. Раніше ми писали, що Роналду заснув з красенем після перемоги над Малиновським .

Роздільний купальник з квітково-тигровим принтом підкреслив всі достоїнства фігури іспанської танцівниці і моделі.

"Шоколад", "Розкішна", "Кращий трофей Роналду – то ти", "Просто вогонь", "Поза сумнівом", – писали захоплені шанувальники Джорджіни.

Джорджина Родрігес
Джорджина Родрігес / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Кріштіану і Джорджина познайомилися понад п'ять років тому, коли скромна дівчина працювала продавщицею в магазині Gucci в Мадриді, а футболіст грав за Реал. З тих пір вони не розлучаються, а в 2017 році іспанка народила дочку Алану-Мартіну. У Роналду є ще троє дітей від сурогатних матерів.

Раніше ми розповідали, що Роналду полетів з любов'ю на літаку з ліжком .

також Кріштіану подарував нареченій віллу за мільйони, але жити там вони не збираються .

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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