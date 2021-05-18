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Сестра Роналду натякнула на майбутній клуб брата: акцент на фото

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 травня, 19:37
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Чутки все більше пов'язують Кріштіану Роналду з його рідним Спортингом. Ось і його сестра вирішила підлити масла у вогонь і сфотографувалася в зелено-білій футболці
Сестра Кріштіану Роналду знає, де продовжить кар'єру португалець
Сестра Кріштіану Роналду знає, де продовжить кар'єру португалець / Фото: Instagram

Сестра знаменитого нападаючого Кріштіану Роналду Катя Авейру натякнула на клуб, де продовжить кар'єру її брат. Як ми вже писали раніше, португалець близький до повернення в Спортинг, де він починав кар'єру.

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Родичка зірки Ювентуса опублікувала в Instagram фото в зелено-білій футболці Спортинга, як би підтверджуючи чутки, незважаючи на те, що в коментарі під знімком вона всього лише вітає клуб із завоюванням золотих медалей чемпіонату Португалії і зізнається у любові до клубу "скільки себе пам'ятає".

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Невипадковість появи фото в зелено-білій футболці саме зараз ще і в тому, що на сторінці Каті немає жодної фотографії з символікою Спортинга, хоча вона часто фотографувалася в футболці збірної Португалії, також на її сторінці можна знайти знімки з майкою Ювентуса.

Раніше ми писали, що нападник Ювентуса Кріштіану Роналду забив гол в матчі чемпіонату Італії проти Інтера і довів лік своїх голів у професійній кар'єрі до 777!

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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