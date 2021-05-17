Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Роналду планує втечу з Турина. Його автопарк уже поїхав під покровом ночі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
17 травня, 16:36
Копіювати лінк
Зіркового португальського футболіста чекають у лісабонському Спортингу. Кріштіану дав новий привід для розмов, відправивши свої машини з Італії на батьківщину

Цього року Кріштіану Роналду виповнилося 36 років, але він залишається в центрі уваги. Останнім часом все частіше говорять, що він може залишити Ювентус раніше 2022 року, що обумовлено контрактом. Нещодавно Роналду здивував своїми планами і Ювентус, і Реал. Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що п'ятиразовий володар "Золотого м'яча", відомий любов'ю до машин, відправив свої авто з Турина.

На відео можна побачити, як автопарк зірки вантажать в фури, які належать компанії перевезень. А розташована вона у столиці Португалії. Журналісти відразу ж поставили собі запитання: "Що ж це означає?"

Є ймовірність, що вже цього літа КріРо перебереться до Лісабона. Навіть його мама сказала, що постарається переконати хлопця повернутися на батьківщину. Чому б і ні, але поки неясно, коли ж це станеться. Якщо Ювентусу дійсно важко тягнути високу зарплату форварда (близько 30 млн євро), то він може його відпустити і після закінчення сезону 2020/2021. Ось тільки чи захоче сам футболіст відмовлятися від такого солідного "бонусу" протягом найближчого року.

Раніше Роналду заради покупки нової машини прогуляв тренування Ювентуса.

Дивіться огляд матчу Ювентус – Інтер:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти