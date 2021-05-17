Роналду планує втечу з Турина. Його автопарк уже поїхав під покровом ночі

Зіркового португальського футболіста чекають у лісабонському Спортингу. Кріштіану дав новий привід для розмов, відправивши свої машини з Італії на батьківщину

Цього року Кріштіану Роналду виповнилося 36 років, але він залишається в центрі уваги. Останнім часом все частіше говорять, що він може залишити Ювентус раніше 2022 року, що обумовлено контрактом. Нещодавно Роналду здивував своїми планами і Ювентус, і Реал. Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що п'ятиразовий володар "Золотого м'яча", відомий любов'ю до машин, відправив свої авто з Турина.

На відео можна побачити, як автопарк зірки вантажать в фури, які належать компанії перевезень. А розташована вона у столиці Португалії. Журналісти відразу ж поставили собі запитання: "Що ж це означає?"

Є ймовірність, що вже цього літа КріРо перебереться до Лісабона. Навіть його мама сказала, що постарається переконати хлопця повернутися на батьківщину. Чому б і ні, але поки неясно, коли ж це станеться. Якщо Ювентусу дійсно важко тягнути високу зарплату форварда (близько 30 млн євро), то він може його відпустити і після закінчення сезону 2020/2021. Ось тільки чи захоче сам футболіст відмовлятися від такого солідного "бонусу" протягом найближчого року.

Раніше Роналду заради покупки нової машини прогуляв тренування Ювентуса.

Дивіться огляд матчу Ювентус – Інтер: