В Італії Роналду встановив унікальне досягнення

Португальський форвард ставав кращим бомбардиром в трьох з п'яти найсильніших європейських ліг – в Англії, Іспанії та Італії

Кріштіану Роналду - кращий бомбардир чемпіонату Італії / Фото: Reuters

Нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду встановив унікальне бомбардирське досягнення. Португальський форвард – перший в історії футболіст, який ставав кращим бомбардиром в трьох з п'яти найсильніших європейських ліг.

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У нинішньому сезоні Роналду виграв гонку бомбардирів в італійській Серії А, забивши 29 голів.

До цього Кріштіану ставав кращим бомбардиром у складі Манчестер Юнайтед в англійській Прем'єр-лізі (2008 рік, 31 гол) і в складі Реала в іспанській Ла Лізі – 2011-й (40 голів), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голів).

Раніше ми писали, що Ювентус завоював путівку в Лігу чемпіонів. Туринський клуб розгромив Болонью, а в паралельному матчі Наполі не зумів переграти Верону.